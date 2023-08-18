"Миколенко еще предстоит немного поработать над своей физической формой. Но приятно, что наши игроки продолжают успешно восстанавливаться. Многие из них отыграли 90 минут в течение недели на тренировке.

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Мы стараемся придерживаться плана, но игроки становятся ближе к тому, чтобы вернуться к лучшей форме", – цитирует Шона Дайча Liverpool Echo.

Напомним, что Виталий Миколенко принимал участие в товарищеском матче против Монцы, который состоялся 2 августа. Впрочем, наставник Эвертона Шон Дайч не включил украинца в заявку на первый матч сезона против Фулхэма. В воскресенье, 20 августа, "ириски" сыграют против Астон Виллы.

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