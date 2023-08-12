В рамках програми дня в 1-му турі АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 1-й тур

Борнмут – Вест Хем – 1:1

Голи: Соланке, 83 – Боуен, 52

Брайтон – Лутон – 4:1

Голи: Марч, 36, Жоау Педру, 71 (пен), Адінгра, 85, Фергюсон, 90+5 – Морріс, 81 (пен)

Евертон – Фулхем – 0:1

Гол: Б. Рід, 73

Шеффілд Юнайтед – Крістал Пелас – 0:1

Гол: Едуар, 50

Забарний вийшов у основі Борнмута на матч проти Вест Хема, зігравши всі 90 хвилин. Виступ Іллі в обороні варто визнати неоднозначним. З одного боку, він програв три з чотирьох єдиноборств на землі та чотири із дев'яти у повітрі.

З іншого – українець не дав забити Майклу Антоніо після навісу з кутового на лінію воротарського, та і в цілому він завершив матч без грубих помилок. При цьому останні півгодини йому довелося грати у четвірці на позиції лівого захисника.

Зате у роботі на м'ячі Забарний виглядав потужно. Екс-динамівець став лідером серед обох команд за кількістю дотиків до м'яча (102) і за кількістю пасів (96, 76 точних). 4 з 15 лонгболів Іллі знайшли адресата, інші були грамотними за задумом. Одна з фірмових передач Забарного у першому таймі запустила ударну атаку (Соланке прийняв пас біля штрафного й скинув під постріл Бруксу повз дев'ятку).

Ще одну атаку Ілля започаткував, зберігши м'яч під тиском на власній половині й скинувши його на хід Керкезу. На 83-й же хвилині українець допоміг забити гол – саме він першим спробував протягнути м'яч уперед і саме він виграв боротьбу за нічийний м'яч на чужій третині. Після цього Забарний перевів сферу на правий фланг, де почалася атака другим темпом з дальнім ударом Семеньо.

М'яч рикошетом від Соучека прилетів у ноги Соланке, якому залишилось переграти Ареола. Щоправда, цей гол лишень допоміг відігратись.

Рахунок же ще на 50-й хвилині відкрив Боуен, який виконав фантастичний лонгшот у дальню дев'ятку. Вини Забарного в пропущеному м'ячі не було. У підсумку, поєдинок завершився результативною нічиєю.

Миколенко у матчі проти Фулхема на поле не вийшов, просидівши всю гру в запасі. Замість Віталія позицію лівого захисника закривав Янг, однак нічого неймовірного Ешлі не продемонстрував – з таким футболом йому буде непросто конкурувати проти українця.

Евертон виглядав активніше й набагато гостріше. На 35-й хвилині "іриски" навіть гол забили зусиллями Кіна, але його не зарахували через фол в атаці. В другому ж таймі Паттерсон пробивав у поперечку.

Забити бодай один чистий гол мерсисайдцям так і не вдалося, а от Фулхем свій шанс не змарнував – Боббі Рід влучним ударом з передачі Перрейри приніс лондонцям мінімальну перемогу.

У паралельному матчі Брайтон вчинив розгром Лутону. Новачок АПЛ довго пручався, хоча супернк вів за ударами з рахунком 27:7 і награв на чотири очікуваних голи. Вдалося навіть відродити інтригу після 0:2 – гості відіграли один гол з пенальті на 81-й хвилині. Втім, після цього "чайки" провели ще два м'ячі, встановивши остаточний рахунок. 4:1.

Інший новачок – Шеффілд Юнайтед – програв у рідних стінах Крістал Пеласу. Поразка була мінімальною, але такою ж безапеляційною, як і в Лутона. Підопічні Роя Ходжсона рознесли суперника за всіма параметрами.

Арсенал бив Ноттінгем Форест у дивному матчі АПЛ – 2 шедеври, копія гола у ворота України, втрата зіркового новачка