Колишній тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич пригадав аргентинського заробітчанина Роберто Нанні, який так і не зміг реалізувати себе у київському клубі.

"Роберто Нанні – це взагалі катастрофа була. Хлопець приїхав і думав, що у нас ведмеді в футбол грають. А виявилося, що у нас навіть конкуренція є. Він до неї виявився не готовий.

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Аргентинець взагалі непрофесійно ставився до своїх обов'язків. Приклад? У команди є певний розклад, а він за 15-20 хвилин до загального збору приїжджає. Скільки йому не говорили, а він все одно чинив по-своєму. Можливо, для нього це було принципово – показати свою позицію, що ось він такий.

Коли йшов розбір гри, були якісь претензії або хороші моменти – він це все сприймав дуже емоційно. Показував, що ви, мовляв, мені тут таке розповідаєте?

Повага до партнерів, до персоналу бази теж бажала кращого. Ми все це бачили зсередини. Те, що він міг їхати на машині і викинути з вікна цигарки перед в'їздом на базу – це теж говорить про те, що у нього таке виховання", – розповів Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Нанні перебував на контракті в Динамо з 2003 по 2007 років, однак за головну команду провів лише 1 матч, виступаючи переважно в оренді (Альмерія, Сієна, Мессіна, Кротоне).

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