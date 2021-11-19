Фактично дуель основи з вчорашньою молодіжкою киян, а заодно і репетиція перед поверненням до значно важчих баталій Ліги чемпіонів. Матч, як і онлайн-трансляція Чорноморець – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Луческу без дискваліфікованих Сидорчука, Забарного і Шапаренка прагнула реабілітуватися після першої поразки за рік в УПЛ. Одесити, кістяк яких становлять орендовані динамівці, могли похвалитися 3-матчевою безпрограшною серією перед звітним двобоєм. Інший цікавий момент: у двох попередніх виїзних дуелях проти "моряків" кияни тоді ще під орудою Хацкевича набрали лише 1 бал.

Чорноморець – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший удар лише на 9 хвилині. Шкурін і Буяльський непогано розіграли, Андрієвський бахнув метрів з 20 повз ворота. Динамо почало активніше заходити у штрафний вже після першої десятихвилинки, яку фактично проспало. Шкурін – один з головних персонажів. Андрієвський класно закинув ледь не до воротарського, Ілля пробив з льоту вище. Біловар, якого помічали в компанії доньки Ігоря Суркіса, жорстко поставив ногу в боротьбі з Буяльським. Далі орендований динамівець уже привіз момент на ворота одеситів. Шкурін підхопив невдале скидання Крістіана, Буяльський продовжив, а Циганков з кількох метрів розстріляв стійку.

"Моряки" огризаються, але до ударів справа не доходить. Четвертий кутовий киян за 24 хвилини, однак зі стандартів гостроти наразі малувато – лише заблокований удар Кендзьори, тут уже Біловар зіграв надійно. Перший удар Чорноморця на 26-й. М'яч розвели до Тлумака, і ще один орендований у Динамо гравець пробив поруч зі стійкою. Парочка активних вилазок Караваєва. Кияни почали крутити комбінації нарешті настільки швидко, як потрібно. Одесити відбивалися з останніх сил, але екс-хавбек Шахтаря Вачіберадзе скинув під удар Буяльському, і Віталій уже не пробачив.

Ще один подарунок "чорно-синіх". Воротар помилився при спробі почати атаку коротким розіграшем через пас, Вітінью вивели сам на сам з Варакутою – кіпер виручив. Кузик, який належить Динамо, віддав не надто вдалий пас Вачіберадзе. Ще одна втрата під пресингом. Шкурін відкидає під удар, Вітінью ефектно закручує з-за меж штрафного. Атакувальний трикутний, який активно підтримує Буяльський, нині не викликає жодних питань. Ще одне підтвердження на 37 хвилині. Вітінью і Шкурін оформили по дублю. Циганков класно почав і продовжив атаку, білорус відкинув, оформивши 2 асист, бразилець покотив уже у порожні.

Другий удар одеситів приніс дебютний кутовий. Бугай заробив, а після подачі сам же і скинув на 5 орендованого динамівця Ісаєнка. Перше влучання Чорноморця – перший гол. Бущан дуже довго апелював до якогось із Сашків (вочевидь, Андрієвського), аби той звернув увагу на гравця праворуч. Не достукався. К – концентрація. Не найкращим чином себе проявили резервісти Луческу – Андрієвський на ближній стійці й Шепелєв у воротарському випустили своїх гравців. Останній мазок першого тайму – 10 удар Динамо. Буяльський класно пробивав у дотик після пасу Караваєва в темп, але мінімально перекрутив.

Номінальні господарі у перерві змінили пару в центрі поля. Микола Михайленко і Сергій Кравченко вийшли замість Юрія Тлумака і Беки Вачіберадзе. Гармаш вийшов у перерві замість Шепелєва. Миттєве покарання від Луческу? Знову кияни заплутали "моряків" своїми мереживами у штрафному. Вибили на удачу, а там Гармаш з його шедевральною гарматою. Кручений удар метрів з 30. Андрієвський зі штрафного надсилав бомбочку в стилі Роналду часів Реала – Варакута ледь парирував.

Гармаш заробив пенальті після черпачка Буяльського. VAR дуже довго, хвилин 5 перевіряв епізод. Легенди Динамо на трибунах вже не стримують сміху, адже це якась пародія. Влучання в руку Кузику було, що там так довго перевіряти?! Офсайд малювали, хіба що, але і його не помітно. Усе ніяк не дають пробити, Олександр Шандор таки вказує на позначку. Третій дубль у матчі! Після асистів Шкуріна та голів Вітінью двома забитими м'ячами відзначився і український Віталій.

Вітінью і на другому поверсі виграє боротьбу після подачі кутового, голкіпер парирує, а на дальній стійці не дають добити. Буяльський виходить ще й на асист, однак Кулач, який замінив Шкуріна, програє дуель віч-на-віч. Кадірі стає 6 динамівцем, який з'являється на полі у формі Чорноморця. Заміна Дубка, який належить Ворсклі й не дуже впевнено діє у центрі захисту. Вітінью, створив момент для удару Миколенка – зовсім близько було до 1:6. Це остання дія бразильця, який поступився місцем на полі Де Пені. Антюх замінив Циганкова також на 73 хвилині. Білошевський замінив Брагару. Вже 7 орендованих динамівців одночасно у грі.

Лєднєв замість Буяльського на 77-й. Віталій передав Гармашу капітанську пов'язку, яка дісталась йому від Циганкова. Гра Динамо розсипалися після замін лідерів. Чорноморець навіть вибіг у контру. Білошевський пройшов, Михайленко втратив нагоду пробити з кількох метрів. У наступній атаці Лєднєв відкотив, Де Пена подав, Кулач забив дебютний офіційний гол за Динамо. Луческу постійно щось викрикує своїм гравцям з технічної зони. Не дає румунський тренер зупинятися команді.

Антюх закидає з правого напівфлангу, Гармаш з кількох метрів розстрілює, черговий сейв голкіпера. Миколенко завадив Лєднєву пробити з розстрільної дистанції трохи прицільніше. Бугай і Кравченко здалеку непогано прикладалися – вище. Кулач навіть з офсайду не реалізував простріл Де Пени на вбивчу позицію. Хоча положення поза грою вигадав лайнсмен. Гармаш через усе поле вирізав пас на хід форварду Динамо. Кадірі підчистив і потім не дав пробити Лєднєву. Динамо знову випередило Шахтар на 3 бали, але у "гірників" грав в запасі з Рухом.