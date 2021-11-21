Бывший тренер "бело-синих" Александр Хацкевич вспомнил аргентинского гастарбайтера Роберто Нанни, который так и не смог реализовать себя в киевском клубе.

"Роберто Нанни – это вообще катастрофа была. Парень приехал и думал, что у нас медведи в футбол играют. А оказалось, что у нас даже конкуренция есть. Он к ней оказался не готов.

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Аргентинец вообще непрофессионально относился к своим обязанностям. Пример? У команды есть расписание, а он за 15-20 минут до общего сбора приезжает. Сколько ему не говорили, а он все равно поступал по-своему. Возможно, для него это было принципиально показать свою позицию, что вот он такой.

Когда шел разбор игры, были какие-то претензии или хорошие моменты – он все это воспринимал очень эмоционально. Показывал, что вы, мол, здесь мне такое рассказываете?

Уважение к партнерам, к персоналу базы тоже желало лучшего. Мы все это видели изнутри. То, что он мог ехать на машине и выбросить из окна сигареты перед въездом на базу – это тоже говорит о том, что у него такое воспитание", – рассказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Нанни находился на контракте в Динамо с 2003 по 2007 год, однако за главную команду провел лишь 1 матч, выступая преимущественно в аренде (Альмерия, Сиена, Мессина, Кротоне).

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