"Якщо брати перший рік роботи Луческу в Динамо, коли він дав результат – це стабільність складу. Всі ті футболісти, які були до цього, вже грали разом. До складу влився лише Забарний.

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Свою роль зіграли його досвід і авторитет. Футболісти завжди повинні бути у стресовому стані, і не повинні знати, чи вийдуть вони завтра на поле чи ні. Гравець повинен весь час доводити. І Луческу домігся того, що футболісти на тренуваннях не розуміють, чи будуть вони завтра грати чи ні.

Кажуть, що після приходу Луческу також зросла і інтенсивність самих тренувань. Хлопці на зборах йому казали: "Містере, може поменше навантажень?". А він їм відповідав: "Хлопці, вас 28 чоловік – хто виживе, той і гратиме", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Луческу у першому ж сезоні привів Динамо до золотих медалей у чемпіонаті України, натомість Хацкевич у київській команді двічі програвав чемпіонство Шахтарю.

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