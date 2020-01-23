Він прикриває мою спину, коли я йду вперед, – Зінченко розхвалив партнера по Манчестер Сіті

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко засипав компліментами свого партнера по команді Емеріка Ляпорта, який відновився після важкої травми.

"Ляпорт – важливий для нас гравець, всі про це знають, особливо я. Я дуже радий за нього, оскільки бачив практично повний шлях його відновлення. Вражає, як Ляпорт працював для свого повернення.

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Він кваліфікований гравець і завжди може прикрити мою спину, коли я йду вперед. Він все ще молодий для центрального захисника, ще багато чому може навчитися, але при цьому вже має досвід. Він провів багато матчів, чудово знає свою позицію. З м'ячем він робить нашу гру швидшою, особливо своїми першими пасами", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

Нагадаємо, у матчі проти Шеффілд Юнайтед (1:0) Ляпорт вперше після травми зіграв за "містян". Він був відсутній з серпня.

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