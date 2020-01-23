Он прикрывает мою спину, когда я иду вперед, – Зинченко расхвалил партнера по Манчестер Сити

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко засыпал комплиментами своего партнера по команде Эмерика Ляпорта, который восстановился после тяжелой травмы.

"Ляпорт – важный для нас игрок, все об этом знают, особенно я. Я очень рад за него, поскольку видел практически полный путь его восстановления. Поразительно, как Ляпорт работал для своего возвращения.

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Он квалифицированный игрок и всегда может прикрыть мою спину, когда я иду вперед. Он все еще молод для центрального защитника, еще многому может научиться, но при этом уже имеет опыт. Он провел много матчей, прекрасно знает свою позицию. С мячом он делает нашу игру более быстрой, особенно своими первыми пасами", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Напомним, в матче против Шеффилд Юнайтед (1:0) Ляпорт впервые после травмы сыграл за "горожан". Он отсутствовал с августа.

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