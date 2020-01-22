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Гвардіола відреагував на промах Жезуса з пенальті – тренер назвав найкращого виконавця 11-метрових ударів у команді

10:24 724 Читать на русском
Гвардіола відреагував на промах Жезуса з пенальті – тренер назвав найкращого виконавця 11-метрових ударів у команді
Хосеп Гвардіола / ВВС

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола натякнув на зміну пенальтиста у команді після матчу з Шеффілд Юнайтед.

 
Серхіо Агуеро 73’
73’ Серхіо Агуеро

"Безумовно, я повинен відреагувати. Я завжди вірю в гравців, які виконують пенальті, але потрібно подбати про те, як вони приймають рішення, хто буде пробивати. На такому рівні це дуже важливе питання, яке найчастіше має вирішальне значення. Разом з футболістами я повинен прийняти рішення, хто буде виконувати пенальті.

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Едерсон в цьому найкращий, повірте мені. Він найкращий пенальтист. Він не проявляє емоцій і дуже спокійний, так що він міг би зробити це", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, у матчі 24 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед нападник "містян" Габріел Жезус не зумів реалізувати пенальті на 36 хвилині. Для бразильця це вже другий неточний удар з 11 метрів з двох у цьому сезоні. Загалом у своїй кар'єрі він забив лише 4 пенальті з 10.

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Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Габріел Жезус Габріел Жезус Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті Едерсон Едерсон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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