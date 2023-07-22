Українець Михайло Мудрик на повну потужність готується до нового сезону у складі лондонського Челсі.

Челсі розпочав підготовку до нового сезону. Тренується в основній обоймі "синіх" і український вінгер Михайло Мудрик.

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Прес-служба лондонців зафільмувала декілька результативних дій українця на передсезонних зборах, опублікувавши відео у своїх соціальних мережах – Михайло реалізував усі постріли, познущавшись з голкіперів. " Він повернувся", – пишуть на TikTok сторінці "синіх".

Наразі Челсі перебуває у США на передсезонній підготовці. У першому матчі лондонці розгромили Рексхем. Мудрик у заявку на поєдинок не потрапив.

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