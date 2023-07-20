Почеттіно без Мудрика здобув першу перемогу на чолі Челсі – відеоогляд матчу з Рексемом – 5:0
Челсі впевнено розібрався із суперником у товариському матчі. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Товариський матч 20 липня 2023
Челсі – Рексем – 5:0
Голи: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чілвел, 90+3.
Лондонський Челсі переконливо розгромив Рексем в дебютному матчі Маурісіо Почеттіно на чолі "синіх". Лондонці двічі забили в першому таймі – дублем відзначився нідерландець Матсен.
В другій половині зустрічі футболісти Челсі відзначились ще тричі – голи на рахунку Галлахер, Чілвела та Нкунку, який відзначився першим точним "вистрілом" у футболці "синіх". Українець Михайло Мудрик участі в матчі не брав.
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