Челсі впевнено розібрався із суперником у товариському матчі. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Товариський матч 20 липня 2023

Челсі – Рексем – 5:0

Голи: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чілвел, 90+3.

Лондонський Челсі переконливо розгромив Рексем в дебютному матчі Маурісіо Почеттіно на чолі "синіх". Лондонці двічі забили в першому таймі – дублем відзначився нідерландець Матсен.

В другій половині зустрічі футболісти Челсі відзначились ще тричі – голи на рахунку Галлахер, Чілвела та Нкунку, який відзначився першим точним "вистрілом" у футболці "синіх". Українець Михайло Мудрик участі в матчі не брав.

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