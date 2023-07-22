Украинец Михаил Мудрик на полную мощность готовится к новому сезону в составе лондонского Челси.

Челси приступил к подготовке к новому сезону. Тренируется в основной обойме "синих" и украинский вингер Михаил Мудрик.

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Пресс-служба лондонцев сняла несколько результативных действий украинца на предсезонных сборах, опубликовав видео в своих социальных сетях – Михаил реализовал все выстрелы, поиздевавшись над голкиперами. "Он вернулся", – пишут на TikTok странице "синих".

В настоящее время Челси находится в США на предсезонной подготовке. В первом матче лондонцы разгромили Рексхем. Мудрик в заявку на поединок не попал.

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