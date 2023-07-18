"Я дуже багато розмовляв з усіма гравцями. Я розмовляв з Мудриком, коли він був у Барселоні (Михайло відпочивав у Каталонії після участі на Євро-2023, – прим.), і ми обмінювались повідомленнями.

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Він дуже хороша людина, молодий хлопець із величезним потенціалом. Все, що нам потрібно – це заслужити довіру та впевненість у собі", – цитує Почеттіно журналіст Нізар Кінселла на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, минулий сезон склався для Челсі жахливо – лондонці посіли 12 сходинку АПЛ і залишилися без єврокубків. Виправляти становище запросили аргентинського фахівця.

Мудрик, який приєднався до "синіх" взимку 2023 року, в минулій кампанії зіграв у 17 матчах, в яких відзначився двома результативними передачами.

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