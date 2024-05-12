Арсенал у рамках 37-го туру АПЛ 2023/24 приймає Манчестер Юнайтед. Інформація про стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 37-го туру чемпіонату Англії 2023/24 між Манчестер Юнайтед і Арсеналом розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку на Setanta Sports. Олександр Зінченко у шостій грі поспіль залишився в запасі північних лондонців, а манкуніанцям не допоможуть Маркус Рашфорд і Бруну Фернандеш – їх немає навіть у заявці.

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Обидві команди не мають права навіть на нічию. "Канонірам" задля збереження шансів на чемпіонство повинні виграти усі поєдинки до кінця сезону – і навіть тоді треба сподіватись на осічку Манчестер Сіті. Прямо зараз лондонці тримаються другими у двох очках від "містян".

"Червоні дияволи" ж відстають від 6-7 позицій на три залікових бали, суттєво поступаючись конкурентам (Ньюкаслу й Челсі) за різницею голів (на 25 і 15 м'ячів відповідно). Після цього матчу у всієї трійці залишиться по два матчі в сезоні АПЛ.

Стартові склади

Манчестер Юнайтед:

Арсенал:

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