Під час церемонії нагородження бос RFEF поцілував у губи гравчиню іспанок Дженні Ермосо. Спочатку "жертва" намагалася не акцентувати увагу на цьому інциденті, але реакція суспільства виявилася надто гучною. Футбольні зірки та чиновники засудили Рубіалеса за таку непристойну поведінку.

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Свою позицію змінила і сама Ермосо, повідомляє Marca. 33-річна півзахисниця Пачуки спільно з агентською компанією TMJ і профспілкою футболістів FIFPro випустила заяву, де вимагає від ФІФА та УЄФА ретельно розслідувати дії Рубіалеса. "Неініційовані та непрохані фізичні підходи до гравців недоречні та неприйнятні", – йдеться у листах.

Рубіалес очолює іспанську федерацію з травня 2018 року. Раніше скандали наколо нього обмежувалися виключно футбольною площиною (звільнення Лопетегі перед чоловічим ЧС-2018, конфлікти з президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом). Втім, тепер в публічну площину виходять і його особисті стосунки з працівниками.

"Я також переживала приниження від Рубіалеса, це було обурливо. Ця ситуація мене зовсім не дивує, тому що я знаю його багато років і страждала від нього. Наприклад, він питав, якого кольору моя білизна. Мене здивувало, що цього разу він все зробив публічно. Що ж, тепер мені легше повірять", – заявила Тамара Рамос, яка раніше працювала з Рубіалесом у Асоціації футболістів Іспанії (AFE).

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