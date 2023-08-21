Новий скандал на фіналі ЧС-2023: президент Федерації футболу Іспанії мацав себе за геніталії, а поруч стояла королева
Луїс Рубіалес зовсім втратив самоконтроль після перемоги жіночої збірної Іспанії на чемпіонаті світу.
Не встиг вщухнути інцидент зі зухвалим поцілунком футболістки Дженні Ермосо на церемонії нагородження, як президент Федерації футболу Іспанії вляпався в іншу історію.
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Рубіалес дивився фінальний матч у компанії королеви Іспанії та її доньки. Камери піймали момент, як футбольний чиновник під час святкування безцеремонно хапається за геніталії. Присутність членів королівської родини і президента ФІФА Джанні Інфантіно зовсім не знітила 45-річного іспанця.
Нагадаємо, "Фурія Роха" у фінальному матчі здолала Англію і вперше стала чемпіоном світу серед жіночих збірних.
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