Луїс Рубіалес зовсім втратив самоконтроль після перемоги жіночої збірної Іспанії на чемпіонаті світу.

Не встиг вщухнути інцидент зі зухвалим поцілунком футболістки Дженні Ермосо на церемонії нагородження, як президент Федерації футболу Іспанії вляпався в іншу історію.

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Рубіалес дивився фінальний матч у компанії королеви Іспанії та її доньки. Камери піймали момент, як футбольний чиновник під час святкування безцеремонно хапається за геніталії. Присутність членів королівської родини і президента ФІФА Джанні Інфантіно зовсім не знітила 45-річного іспанця.

NO es solo el beso sin permiso a Jenni Hermoso.



Esta es la imagen de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA,



Esta imagen es dantesta para la Marca España. pic.twitter.com/G75xScsKR1 — Perendinador (@Perendinador) August 21, 2023

Нагадаємо, "Фурія Роха" у фінальному матчі здолала Англію і вперше стала чемпіоном світу серед жіночих збірних.

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