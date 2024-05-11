Вінгре Жирони Савіо вважає, що припустився помилок у матчі з Алавесом (2:2) у 35 турі Ла Ліги.

Команда Мічела не зуміла втримати переможний рахунок у матчі з Алавесом (2:2), маючи перевагу у два м'ячі. Після гри Савіо взяв провину за нічию на себе.

Прикра осічка Жирони з асистами Довбика і Циганкова у відеоогляді матчу з Алавесом – 2:2

"Я хочу перепросити партнерів по команді та вболівальників, я втратив три чіткі моменти. Сумно, що вони зрівняли рахунок на останній хвилині. Ми хотіли перемогти. У моєму випадку я припустився помилок", – цитує бразильця Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Савіо виступає за Жирону на правах оренди з Труа. У поточному сезоні вінгер зіграв за "червоно-білих" у 38 матчах. В його активі 10 голів та дев'ять результативних передач.

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