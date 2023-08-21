Жіноча збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу. У фіналі іспанки обіграли команду Англії з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Ольга Кармона.

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Після завершення гри відбулося традиційне нагородження. У ньому як офіційна особа брав участь Луїс Рубіалес – президент Федерації футболу Іспанії. Втім, поведінка 45-річного функціонера, який ще й є віце-президентом УЄФА, викликала шквал обурення.

Під час церемонії нагородження Рубіалес обійняв та поцілував у губи одну з футболісток збірної Іспанії, а саме 33-річну Дженні Ермосо. Вона 7 разів виграла чемпіонат, є найкращою бомбардиркою в історії Барселони, згодом пограла за ПСЖ та Атлетіко, а зараз виступає у Мексиці.

Кадри, де Рубіалес цілує гравчиню, потрапили в мережу. Після гри в Ермосо спитали про цей інцидент. Футболістка сором'язливо заявила, що їй це не сподобалося, повідомляє Mundo Deportivo.

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