Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не выйдет сухим из воды после своих действий на финале женского ЧМ.

Во время церемонии награждения босс RFEF поцеловал в губы игрока испанок Дженни Эрмосо. Поначалу "жертва" старалась не акцентировать внимание на этом инциденте, но реакция общества оказалась слишком громкой. Футбольные звезды и чиновники осудили Рубиалеса за столь непристойное поведение.

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Свою позицию изменила и сама Эрмосо, сообщает Marca. 33-летняя полузащитница Пачуки совместно с агентской компанией TMJ и профсоюзом футболистов FIFPro выпустила заявление, в котором требует от ФИФА и УЕФА тщательно расследовать действия Рубиалеса. "Неинициированные и незваные физические подходы к игрокам неуместны и неприемлемы", – говорится в письмах.

Рубиалес возглавляет испанскую федерацию с мая 2018 года. Ранее скандалы вокруг него ограничивались исключительно футбольной плоскостью (увольнение Лопетеги перед мужским ЧМ-2018, конфликты с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом). Однако теперь в публичную плоскость выходят и его личные отношения с работниками.

"Я тоже переживала унижения от Рубиалеса, это было возмутительно. Эта ситуация меня совсем не удивляет, потому что я знаю его много лет и страдала от него. Например, он спрашивал, какого цвета мое белье. Меня удивило, что на этот раз он все сделал публично. Что ж, теперь мне легче поверят", – заявила Тамара Рамос, ранее работавшая с Рубиалесом в Ассоциации футболистов Испании (AFE).

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