"Він добре провів свій перший матч у англійській Прем'єр-лізі. Це була гарна гра проти добре атакувальної команди. Так, він показав свою якість, у Забарного були досить непогані відрізки проти Крістал Пелас. Можу сказати, що в нього помітний прогрес.

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Гра Забарного – один із небагатьох позитивних моментів для нас у цій грі. Він грав добре, але команда не була на своєму рівні", – розповів тренер "вишень" після матчу.

Нагадаємо, що Ілля Забарний вперше з'явився у стартовому складі Борнмута. Українець зіграв всі 90 хвилин.

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