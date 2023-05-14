"Он хорошо провел свой первый матч в английской Премьер-лиге. Это была хорошая игра против хорошо атакующей команды. Да, он показал свое качество, у Забарного были довольно неплохие отрезки против Кристал Пэлас. Могу сказать, что у него заметный прогресс.

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Игра Забарного – один из немногих положительных моментов для нас в этой игре. Он играл хорошо, но команда не была на своем уровне", – рассказал тренер "вишен" после матча.

Напомним, что Илья Забарный впервые появился в стартовом составе Борнмута. Украинец сыграл все 90 минут.

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