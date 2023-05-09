Віталій Миколенко зіграв один з найкращих таймів у Англії та допоміг Евертону сенсаційно розгромити Брайтон.

Евертон розбив Брайтон – велика несподіванка для цього сезону. Роберто Де Дзербі підхопив "чайок" восени і, використовуючи хорошу базу Поттера, вивів гру команди на якісно новий рівень. І в плані краси, і в плані ефективності. Брайтон вписався у боротьбу за єврокубки з грандами. Прогрес вражає.

Тим дивнішим став розгром від Евертона, який плентається біля зони вильоту. Ми побачили два зовсім різні тайми. По перерві мерсисайдцям пощастило вистояти, але в перші 45 хвилин аутсайдер за всіма параметрами переграв фаворита. Шон Дайч зумів організувати команду, а Віталій Миколенко став важливим чинником перемоги.

Картина гри була очікуваною. Все можна легко описати статистикою Миколенка. Лівий захисник за весь матч віддав 12 передач з точністю 42%. Не вкладається в голові, але такі реалії протистояння Брайтону, який 80% часу володів м'ячем і відразу вступав у пресинг.

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Єдиний варіант Евертона – припаркувати автобус і спробувати вжалити на контратаках. Саме це "іриски" ідеально виконали в першому таймі. "Ідеально" – не перебільшення. Суперник катав м'яч по дузі, а всі спроби прориву були заглушені. 3 удари від Брайтона до перерви. Натомість гості постійно вибігали у швидкі атаки, забили 3 голи, а могли забити ще 3.

Миколенко потрапив у важкі, але комфортні умови. Евертон оборонявся компактним блоком і перекривав канали для передач. Українець отримував допомогу від Макнілла. Не доводилося думати про простір за спиною – всі події відбуваються перед очима, просто треба зберігати концентрацію та працювати.

Віталій впорався на відмінно. Класно читав гру, вчасно реагуючи на паси у свою зону (6 підбирань і 3 перехоплення – найкращий показник у матчі). Підчищав у штрафному майданчику (9 виносів). І традиційно відборовся кожен епізод до кінця.

Миколенко на пару з Макніллом зжерли Гросса та Буонанотте. Де Дзербі після кількох непоганих матчів довірив правий фланг 18-річному аргентинцю та сильно помилився. Хлопчина програв всю боротьбу захиснику збірної України. Віталій не дозволив опоненту віддати жодного пасу в штрафний чи бодай розвернутися з м'ячем.

У перерві колишній наставник Шахтаря зрозумів свою помилку та випустив Марча. Життя Миколенка серйозно ускладнилося. Соллі на пару з Енсісо (теж вийшов з лави запасних) підняли темп і почали хитріше комбінувати. Тут вже Віталій встигав через раз і не завжди правильно прогнозував дії суперників.

На відміну від нулів Буонанотте, Марч за пів години завдав 2 удари, віддав 2 ключові передачі, видав 90% успішності дриблінгу та 88% виграних єдиноборств. За ці цифри можна сварити Миколенка. До речі, з його зони відповідальності Гросс виконав подачу під єдиний гол Брайтона.

Але суть в тому, що це не Миколенко поплив. Мерсисайдська стіна загалом почала валитися, коли в Брайтона м'яч зарухався краще. Довелося сподіватися на подвиги Пікфорда.

Англійська преса оцінила якісну роботу Віталія в першому таймі. Sky Sports виставив йому 8 балів. Авдиторія на BBC вивела 7.64. Аналітичний портал Squawka дає оцінку 7 і позитивний коментар: "Дозволив Марчу повеселитися, але в першому таймі видав топ-клас проти Буонанотте".

"Не найкращий на полі, але показав Буонанотте дорогу в роздягальну", – констатує 90min з оцінкою 7. "Чудово обороняв фланг до перерви і стравався підключатися до атак. У другому таймі витримав натиск Марча", – пишуть журналісти Liverpool World, додаючи 8 балів.

"Один з найкращих перфомансів українця в цьому сезоні. Він відчайдушно захищався протягом всього матчу та проявляв хитрощі в потрібний момент, влізаючи між суперниками та м'ячем", – додає до 8 балів авторитетне видання Liverpool Echo.

У наступному турі Брайтон зіграє з Арсеналом, тому не втекти від паралелей між Миколенком і Зінченком. Особливо після проблем Олександра з Ньюкаслом. Звичайно, Віталій показав майстер-клас, як стримати Брайтон, як діяти в захисті. Але його колезі такий досвід навряд чи знадобиться. Порівняння двох українців лише формальні.

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Миколенко та Зінченко показують, наскільки можуть відрізнятися завдання та функції на ті й же позиції в різних командах. Важко знайти двох менш подібних лівих захисників. Олександр віддає найбільше передач в команді, Віталій – найменше працює з м'ячем. Олександр змушений захищатися на просторі після командного пресингу, Віталій – в статиці обличчям до суперників.

Та й Де Дзербі навряд чи знову випустить провального Буонанотте. Та й Арсенал навряд чи віддасть м'яч Брайтону. Артеті доведеться обігрувати Де Дзербі в іншому сценарії, а вчорашній розгром зовсім не означає, що "канонірам" буде легко.