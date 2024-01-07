"Ніхто зараз не скаже, що ця команда прогресує. Я не бачу жодних покращень – кожної гри ми бачимо одне й те саме.

"Арсенал радіє, що не купив Мудрика": в Англії оголосили вирок українській зірці Челсі

Почеттіно тренує Челсі з липня 2023 року, а на вулиці уже січень 2024-го. У команди немає якогось прогресу – захисники не беруть участь в атаках, атакувальні півзахисники також мало залучені.

Маурісіо неправильно використовує Мудрика, він не використовує швидкість та темп українця. Я не бачу зараз в Челсі хоча б якогось малюнку гри", – цитує Лоренса FourFourTwo.

Нагадаємо, напередодні Челсі в 1/32 фіналу Кубка Англії розгромив Престон з рахунком 4:0. Мудрик вийшов в основі і провів на полі 61 хвилину, відзначившись передасистом. У турнірній таблиці АПЛ лондонці після 20-ти турів йдуть десятими.

Мудрик розпочав вирішальний гол Челсі, але став найгіршим у дебютному матчі Кубка Англії – лондонці влаштували розгром