"Никто сейчас не скажет, что эта команда прогрессирует. Я не вижу никаких улучшений – каждую игру мы видим одно и то же.

"Арсенал радуется, что не купил Мудрика": в Англии огласили приговор украинской звезде Челси

Почеттино тренирует Челси с июля 2023 года, а на улице уже январь 2024-го. У команды нет какого-то прогресса – защитники не участвуют в атаках, атакующие полузащитники также мало задействованы.

Маурисио неправильно использует Мудрика, он не использует скорость и темп украинца. Я не вижу сейчас у Челси хотя бы какого-то рисунка игры", – цитирует Лоренса FourFourTwo.

Напомним, накануне Челси в 1/32 финала Кубка Англии разгромил Престон со счетом 4:0. Мудрик вышел в основе и провел на поле 61 минуту, отметившись предасистом. В турнирной таблице АПЛ лондонцы после 20-ти туров идут десятыми.

Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром