"Тяжка перемога. Знали, що це складний суперник, що Атлетік – хоробра команда. Ми знали про їхній пресинг. Таким чином вони виграють безліч дуелей. Їхні футболісти чудово попрацювали, але якщо хтось і заслуговував на перемогу, то це ми.

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Я думав випустити Марка тому, що він має гольове чуття, до того ж він мені подобається як особистість. Я не маю проблем з тим, щоб шукати посилення серед нашої молоді. Навпаки. Я вселяю в них ту впевненість, яку вселили в мене, коли мені було 17-18 років. Я вражений, що вони не бояться. Я бачу іскру. Вони дивляться мені в очі та кажуть: "Випускай, побачиш, що все буде добре". Я бачив це в Гаві, Бальде, Ямалі, а тепер і в Марку. Він не виглядав зляканим і вирішив долю зустрічі", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Барселона обіграла Атлетік завдяки дебютному голу 17-річного Марка Гіу. Каталонці наразі перебувають на третій сходинці з 24 балами. Команда Хаві відстає від Реала та Жирони на один пункт.

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