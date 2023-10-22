Артем Довбик став головним героєм результативного матчу Жирона – Альмерія (5:2). Звіт про гру українця читайте на "Футбол 24".

Жирона стала відкриттям сезону в Іспанії: йде серед лідерів, програла тільки Реалу і водночас демонструє красивий футбол. Важливими елементами цього механізму стали українці. Віктор Циганков сьогодні пропустив гру через відновлення після травми, а Артем Довбик вийшов у стартовому складі.

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Провальний старт

Каталонці провалили початок матчу. Альмерія відкрила рахунок вже на другій хвилині, ефективно розігравши аут. Робертоне прокинув на Баптістао, той пробив з гострого кута, а голкіпер Жирони грубо помилився.

Жирона намагалася атакувати, але нічого не виходило. Всі зусилля Коуту та Савіо не доходили до ударів. Які-не-які моменти виникали тільки після стандартів. Мартін навіть забив після розіграшу штрафного, однак судді скасували гол через офсайд. Гарсія прямим ударом змусив воротаря робити диво-сейв.

Альмерія тим часом закріпила перевагу на контратаці. Ембарба перехопив м'яч у центрі поля, протягнув його до чужих воріт і відкинув на гол Баптістао. Жирона виглядала декласованою.

Камбек імені Довбика

Наприкінці першого тайму господарі оформили камбек за шість хвилин. Нарешті атаки почали завершуватися ударами – прямий наслідок роботи Довбика. Але Артем вступив у гру пізніше. Спершу забив Мартін. Іван отримав класний пас від Гарсії та довів швидку атаку до логічного кінця.

Далі на авансцену вийшов Довбик. Українець відзначився дублем. Особливо ефектним вийшов перший гол, який допоміг створити Блінд. Нідерландець розіграв стінку з Артемом, отримав тонкий пас назад і прокинув під удар. Довбик потужно приклався до м'яча та прошив голкіпера.

Незабаром Артем поклав другий гол. Цього разу він отримав пас у штрафний майданчик і самотужки розібрався. Прибрав одного захисника, потім другого – і акуратно пробив у дальній кут. Чиста майстерність форварда. У Довбика вже 5 голів у чемпіонаті. Стільки ж в Лєвандовскі, а попереду тільки Грізманн і Беллінгем.

Українця зняли на 67 хвилині – стадіон провів його гучними оплесками. Якщо бути об'єктивним, то можна згадати, що в кількох епізодах Довбик не встиг на простріли у штрафний майданчик. Проте компенсував це все, чіпляючись за м'ячі та забиваючи голи.

Оцінки в Артема просто розкішні: SofaScore – 8.2, WhoScored – 8.4, FotMob – 8.6.

Після заміни Довбика каталонці добили суперника ще двома голами. Савіо увімкнув дриблінг і створив четвертий м'яч, а Стуані, який вийшов замість українця, поклав крапку.

Жирона набрала 25 балів і наздогнала Реал на вершині Ла Ліги. Мадридці вчора втратили очки з Севільєю. А від Барселони є 4-очковий відрив.

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