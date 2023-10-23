Після нічиї з Гранадою (2:2) в минулому турі підопічні Хаві мали реабілітуватися в матчі з Атлетіком. Барселона зі своїм завданням впоралася завдяки голу одного з вихованців клубу. 17-річний Марк Гіу забив лише через 35 секунд після появи на полі. Нападник став наймолодшим гравцем каталонців, який оформив гол в дебютному матчі Ла Ліги у 21 столітті.

Барселона дотисла Атлетік перед матчем з Шахтарем у ЛЧ – 17-річний герой приніс перемогу через хвилину після дебюту

Барселона в турнірній таблиці перебуває на третьому місці з 24 очками, відстаючи від Жирони та Реала на один бал. Атлетік посідає шосту сходинку, маючи 17 пунктів.