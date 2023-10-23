"Тяжелая победа. Знали, что это сложный соперник, что Атлетик – храбрая команда. Мы знали об их прессинге. Таким образом они выигрывают множество дуэлей. Их футболисты прекрасно поработали, но если кто-то и заслуживал победы, то это мы.

Исторический гол нападающего каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Атлетик

Я думал выпустить Марка потому, что он имеет голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. Я не имею проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня, когда мне было 17-18 лет. Я поражен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: "Выпускай, увидишь, что все будет хорошо". Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным и решил судьбу встречи", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Барселона обыграла Атлетик благодаря дебютному голу 17-летнего Марка Гиу. Каталонцы сейчас находятся на третьей строчке с 24 баллами. Команда Хави отстает от Реала и Жироны на один пункт.

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