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"Він навіть не знає, хто це такий": Наполі брутально відреагував на чутки про трансфер оборонця Барселони

9 травня 12:55 296 Читать на русском
"Він навіть не знає, хто це такий": Наполі брутально відреагував на чутки про трансфер оборонця Барселони
Ауреліо Де Лаурентіс / LaPresse

Італійський Наполі надемоційно відповів на інформацію про інтерес до гравця іспанської Барселони Марка Кукурельї. Нині він захищає кольори Хетафе на правах оренди.

"Стосовно фейкових новин, то ми ніколи не перестанемо боротися з маніпулюванням інформацією.

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Читаємо, що Наполі зацікавлений у трансфері Кукурельї, що президент клуб спілкується кожні три дні з Хетафе щодо цього. Це обман, неправдиві новини. Де Лаурентіс навіть не знає, хто є президентом Хетафе, цей трансфер ніколи не обговорювався", – ідеться у заяві, оприлюдненій офіційним твіттером клубу.

Відзначимо, що така бурхлива реакція неаполітанців не сподобалася навіть окремим тіфозі Наполі. Вони в коментарях до допису звинуватили улюблений клуб у неповазі до Хетафе.

До слова, в нинішньому сезоні Марк Кукурелья провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та оформив 5 асистів. "Сині" збираються активувати опцію викупу оборонця за 6 млн євро.

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