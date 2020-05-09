"Він навіть не знає, хто це такий": Наполі брутально відреагував на чутки про трансфер оборонця Барселони

Італійський Наполі надемоційно відповів на інформацію про інтерес до гравця іспанської Барселони Марка Кукурельї. Нині він захищає кольори Хетафе на правах оренди.

"Стосовно фейкових новин, то ми ніколи не перестанемо боротися з маніпулюванням інформацією.

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Читаємо, що Наполі зацікавлений у трансфері Кукурельї, що президент клуб спілкується кожні три дні з Хетафе щодо цього. Це обман, неправдиві новини. Де Лаурентіс навіть не знає, хто є президентом Хетафе, цей трансфер ніколи не обговорювався", – ідеться у заяві, оприлюдненій офіційним твіттером клубу.

Відзначимо, що така бурхлива реакція неаполітанців не сподобалася навіть окремим тіфозі Наполі. Вони в коментарях до допису звинуватили улюблений клуб у неповазі до Хетафе.

До слова, в нинішньому сезоні Марк Кукурелья провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та оформив 5 асистів. "Сині" збираються активувати опцію викупу оборонця за 6 млн євро.

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In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe “ogni tre giorni”(Continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 8, 2020