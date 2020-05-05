11 гарантованих "придбань" Барселони: каталонці мають привілей, Почеттіно як ключ до зірок, містичний слід Динамо

Десант з орендованих футболістів рятує каталонський гранд у скрутні часи. Колишня зірка Динамо "долучився" до містичної угоди.

Великі європейські клуби готуються до аномального трансферного вікна. Очевидно, що після тривалого простою змагань, викликаного пандемією, бартери та оренди замінять багатомільйонні переходи. Нові правила гри створюють переваги для тих, хто має на контракті 30-35 гравців хорошого рівня. Вони можуть виконувати роль таких собі розмінних монет або ж нагально латати дірки у складі. Барса, один з лідерів за кадровим потенціалом, розглядає щонайменше 11 власних виконавців у перспективі майбутніх операцій. Mundo Deportivo розповідає про плани на кожного орендованого.

Філіпе Коутінью: мріє про Англію, але відлякує покупців ціною

Бразилець повертається на Камп Ноу після річної оренди в Баварії. Мюнхенці, звісно, не збираються платити 120 млн євро відступних – це безумство в нинішніх умовах. Тим паче, Коутінью не довів в Німеччині, що вартий таких грошей, грав "спалахами", не вважався основним. Схоже, Ньюкасл – єдиний клуб, який може викласти за нього серйозний "кеш"... якщо нові власники "сорок" запросять Почеттіно. Marca припускає, що трансфер Коутінью може стати першою петицією аргентинського фахівця. За таких умов каталонці наростили б фінансові мускули для підписання Неймара та Лаутаро.

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Жан-Клер Тодібо: повертається після оренди, щоб переїхати в АПЛ

Молодий центрбек непогано проявив себе в Шальке. "Кобальтові" планували викупити його контракт за 25 млн євро, але пандемія внесла безжальні корективи – тепер німці не мають грошей. Найпевніше, Тодібо повернеться в Іспанію, а потім буде проданий в АПЛ. Евертон – головний претендент на 20-річного француза. Раніше сюди перебрались Андре Гомеш, Міна та Дінь. Співпраця між клубами налагоджена ідеально.

Рафінья: може піти за 16 млн євро

Проблемний виховенць Ла Масії вперше за тривалий час обійшовся без травм. Допомогла оренда у Сельті. Молодший син легендарного Мазінью нарешті віднайшов стабільність. Минулого літа Рафінья продовжив контракт з Барсою ще на один рік, а відступні знизились з 50 до 16 млн євро. Саме стільки збираються виручити "кулес" за атакувального хавбека, яким цікавляться в АПЛ та Серії А.

Карлес Аленья: головний біль Сетьєна

Талановитий кантерано прагне закріпитись у рідній команді, але Сетьєн не бачить для нього місця. Зрештою прогрес 22-річного півзахисника зовсім не вражає. Він непереконливо виглядав у Бетісі, а коли все ж засвоїв філософію Рубі, почався карантин. "Блаугранас" наразі не розглядають повноцінний трансфер. Чергова оренда – найбільш імовірний варіант.

Мусса Ваге: претендує на роль резервіста

Сенегалець спробує зачепитись на Кам Ноу з другої спроби. Після зимової оренди до Ніцци він встиг провести у Лізі 1 лише 5 матчів, хоча й продемонстрував хороший потенціал. Ваге за короткий період виконав 2 асисти, створював глибину в атаці, не припускався серйозних помилок. Можливий трансфер Семеду – великий шанс для 21-річного латераля, який може опинитись відразу під основою. Продаж або обмін – також не виключаються.

Хуан Міранда: вимагає ігрової практики

Ще один випускник Ла Масії, який володіє фантастичним потенціалом... і провалює перехід на дорослий рівень. Міранда майже не грав за Шальке, звідки повертається після річної оренди зі скромним доробком – 265 хвилин у Бундеслізі. Сетьєн на нього не розраховує, а ПСВ та Бетіс готові надати ігрові хвилини.

Оріоль Бускетс: величезний попит на ринку

Центральний півзахисник непогано виступав у Твенте, награвши більше 1600 хвилин. Кельн, Майнц, Гамбург, Вердер та Сельта вже вишикувались в чергу за 21-річним талантом. Барса задоволена його розвитком і не створюватиме перепон для нової оренди у сильнішій лізі. Сам Бускетс збирається провести передсезонні збори під керівництвом Сетьєна.

Матеус: відправиться в оренду, бо не має паспорта ЄС

Містичний випадок. Так, він належить чемпіонам Іспанії. Матеус взимку прийшов з Палмейраса, а потім відправився у Вальядолід на правах оренди. Втім, досі не грав через проблеми з паперами. Відсутність паспорта ЄС унеможливлює його повернення на Камп Ноу. Барса жорстко стежить за лімітом "легіонерів", який не повинен перевищувати трьох осіб. Відаль та Артур – наразі єдині без європейського громадянства. Вакантне місце тримають для зіркового новачка. Неймар та Лаутаро вважатимуться іноземцями...

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Франсіску Трінкау: стратегічна ставка, але виключається лише продаж

20-річний португалець був придбаний у Браги за 30 млн євро. Вже зараз клуби АПЛ пропонують понад 50 млн, але Барса категорично відмовляється вести перемовини. Шульга, якого порівнюють з Мессі, є великою ставкою на майбутнє. Він працюватиме влітку з основою, після чого буде прийняте остаточне рішення – залишити або орендувати.

Педрі: перлина з безліччю пропозицій

Сенсаційне відкриття Сегунди. 17-річний вихованець Лас-Пальмас вважається одним з найбільших талантів не лише іспанського, але всього європейського футболу. У нинішній кампанії прудконогий вінгер провів 26 матчів, забив 3 голи та виконав 4 асисти. Педрі стане власністю Барси вже найближчого літа. Сетьєн хотів би попрацювати з ним на передсезонній підготовці. Бетіс, Сельта і Реал Сосьєдад просять оренди.

Марк Кукурелья: його доля в руках іншого клубу

Каталонці нічого не зможуть вдіяти, якщо Хетафе активує право викупу за 6 млн євро. Президент мадридського клубу Анхель Торрес начебто має на руках пропозицію від Челсі. Однак, "кулес" також розраховують на кругленьку суму, адже їм перепаде 40% від майбутнього продажу захисника.

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