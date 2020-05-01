Челсі готує розмін форвардами збірної Бельгії

Челсі знайшов вигідне вирішення проблеми з атакувальною ланкою.

Лондонці хочуть відпустити Міши Батшуаї, а на його місце запросити Дріса Мертенса, інформує HLN.

Челсі відмовився від трансферу зірки Вест Хема, – ЗМІ

Екс-форвард Марселя так і не віднайшов себе на Стемфорд Брідж, на ситуацію не вплинув і прихід Френка Лемпарда – лише 20 матчів (здебільшого на заміну) у всіх турнірах і три голи. Челсі спробує виручити за Батшуаї якомога більшу суму і замінити його іншим гравцем збірної Бельгії – Дрісом Мертенсом. Форвард Наполі має всі шанси отримати статус вільного агента влітку, що стане додатковим стимулом для "синіх".

Додамо, що на Батшуаї претендують Вест Хем, Крістал Пелас і Марсель. Список "залицяльників" Мертенса вражає більше – конкуренцію Челсі складуть Ліверпуль та Інтер.

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