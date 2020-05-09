"Он даже не знает, кто это такой": Наполи грубо отреагировал на слухи о трансфере защитника Барселоны

Итальянский Наполи сверхэмоционально ответил на информацию об интересе к игроку испанской Барселоны Марку Кукурельи. Ныне он защищает цвета Хетафе на правах аренды.
"Что касается фейковых новостей, то мы никогда не перестанем бороться с манипулированием информацией.
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Читаем, что Наполи заинтересован в трансфере Кукурельи, что президент клуб общается каждые три дня с Хетафе по этому поводу. Это обман, ложные новости. Де Лаурентис даже не знает, кто является президентом Хетафе, этот трансфер никогда не обсуждался", – говорится в заявлении, обнародованном официальным твиттером клуба.
Отметим, что такая бурная реакция неаполитанцев не понравилась даже отдельным тифози Наполи. Они в комментариях к сообщению обвинили любимый клуб в неуважении к Хетафе.
К слову, в нынешнем сезоне Марк Кукурелья провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 5 ассистов. "Синие" собираются активировать опцию выкупа защитника за 6 млн евро.
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