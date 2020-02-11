"Він м'який, як моцарелла": екс-президент Ювентуса наїхав на керівників та гравців "старої синьйори"

Колишній президент Ювентуса Джованні Коболлі Джільї виступив із критикою на адресу керівництва, тренера та гравців туринського гранда.

"Я завжди був критиком Саррі – його робота ніколи не викликала у мене захвату. Але я не хочу бити лежачого.

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Паратічі (генеральний директор Ювентуса – прим) сказав, що Дибала – один з наших найкращих гравців. Так чому він регулярно намагається продати його?

Головна проблема – в півзахисті. Ця проблема – психологічна. П'яніч – м'який, як моцарелла. Він виглядає втомленим, можливо, йому потрібен відпочинок. Проблеми в півзахисті потрібно вирішити", – цитує Коболлі Джільї Football Italia.

Нагадаємо, в поточному сезоні Ювентус вперше за багато років не є безумовним лідером чемпіонату Італії. Наразі туринці мають рівну кількість очок з Інтером, а за додатковими показниками поступаються "нерадзуррі".

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