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"Він м'який, як моцарелла": екс-президент Ювентуса наїхав на керівників та гравців "старої синьйори"

15:12 323 Читать на русском
"Він м'який, як моцарелла": екс-президент Ювентуса наїхав на керівників та гравців "старої синьйори"
Джованні Коболлі Джильї / Mediaset

Колишній президент Ювентуса Джованні Коболлі Джільї виступив із критикою на адресу керівництва, тренера та гравців туринського гранда.

"Я завжди був критиком Саррі – його робота ніколи не викликала у мене захвату. Але я не хочу бити лежачого.

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Паратічі (генеральний директор Ювентуса – прим) сказав, що Дибала – один з наших найкращих гравців. Так чому він регулярно намагається продати його?

Головна проблема – в півзахисті. Ця проблема – психологічна. П'яніч – м'який, як моцарелла. Він виглядає втомленим, можливо, йому потрібен відпочинок. Проблеми в півзахисті потрібно вирішити", – цитує Коболлі Джільї Football Italia.

Нагадаємо, в поточному сезоні Ювентус вперше за багато років не є безумовним лідером чемпіонату Італії. Наразі туринці мають рівну кількість очок з Інтером, а за додатковими показниками поступаються "нерадзуррі".

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Міралем П'яніч Міралем П'яніч Пауло Дибала Пауло Дибала Фабіо Паратічі
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