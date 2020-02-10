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Аллегрі заручився підтримкою в Ювентусі: група гравців вимагає повернення колишнього тренера, – ЗМІ

18:49 843 Читать на русском
Аллегрі заручився підтримкою в Ювентусі: група гравців вимагає повернення колишнього тренера, – ЗМІ
Массіміліано Аллегрі / Фото ФК Ювентус

На тренерському містку Ювентуса може відбутись переворот.

Низка гравців туринського клубу не в захваті від нинішнього наставника команди Мауріціо Саррі та хочуть бачити головним тренером клубу Массіміліано Аллегрі, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, також Саррі втратив довіру президента "Старої Синьйори" Андреа Аньєллі. Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі покинув Юве влітку, після 5-ти років роботи у клубі.

Після 23-х турів Серії А туринці перебувають на другій сходинці, поступаючись Інтеру за додатковими показниками. У плей-офф Ліги чемпіонів Ювентус зустрінеться з Ліоном.

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Теги
Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус Ювентус
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