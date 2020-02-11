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"Он мягкий, как моцарелла": экс-президент Ювентуса наехал на руководителей и игроков "старой синьоры"

15:16 80 Читати українською
"Он мягкий, как моцарелла": экс-президент Ювентуса наехал на руководителей и игроков "старой синьоры"
Джованни Коболли Джильи / Mediaset

Бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи выступил с критикой в адрес руководства, тренера и игроков туринского гранда.

"Я всегда был критиком Сарри – его работа никогда не вызывала у меня восторга. Но я не хочу бить лежачего.

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Паратичи (генеральный директор Ювентуса – прим) сказал, что Дибала – один из наших лучших игроков. Так почему он регулярно пытается продать его?

Главная проблема – в полузащите. Эта проблема – психологическая. Пьянич – мягкий, как моцарелла. Он выглядит усталым, возможно, ему нужен отдых. Проблемы в полузащите нужно решить", – цитирует Коболли Джильи Football Italia.

Напомним, в текущем сезоне Ювентус впервые за много лет не является безоговорочным лидером чемпионата Италии. Сейчас туринцы имеют равное количество очков с Интером, а по дополнительным показателям уступают "нерадзурри".

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Италия Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Миралем Пьянич Миралем Пьянич Пауло Дибала Пауло Дибала Фабио Паратичи
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