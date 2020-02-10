Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Шторм Сіара та ураган Сабіна трішки зіпсували вікенд скасованими матчами, однак гарячих битв все одно вистачало. Неймовірний сценарій дербі делла Мадонніна, тактичне протистояння німецьких грандів та головна іспанська сенсація – в нашому матеріалі.

1. Інтер перевернув вогняне дербі й очолив Серію А. Міланські гранди прикрасили недільний вечір справжнім трилером. У першій половині рулив Мілан: ефективний план з високим пресингом, комфортний гандикап до перерви та король Ібра з гол+асист. У другій половині домінував Інтер: швидкий камбек, повний контроль над ситуацією і нокдаун у компенсований час. 4:2, які претендували б на футбольний "Оскар". На полі "нерадзуррі" обіграли найпринциповішого суперника, в таблиці обійшли головного конкурента. Не вечір, а мрія. Антоніо Конте вибрався на перше місце Серії А, Юве нижче через різницю м'ячів, а Лаціо після перемоги над Пармою програє один пункт.

Інтер – Мілан: рекорд Ібрагімовіча, божественний Лукаку, а Конте демонструє характер

2. Роналду тримає марку, Саррі – ні. Кріштіану на тижні стукнуло 35 років, але його формі можуть позаздрити всі. Португалець забив у 10 поспіль матчі Серії А – рекорд для гравців Ювентуса. Головна зірка клубу відбиває вкладені в себе гроші, а як щодо "системного тренера"? На адресу Мауріціо Саррі летить дедалі більше критики в італійських ЗМІ та соцмережах. Поразка від Верони справедлива, "стара синьйора" не переважала суперника ні за кількістю, ні за якістю створених моментів. Перемога над чемпіоном – чудовий привід віддати належне роботі Івана Юріча. Його скромна Верона з 8-матчевою безпрограшною серією застрибнула в зону єврокубків, відібравши перед цим очки в Лаціо та Мілана.

3. Інтрига в Бундеслізі жива. Поєдинок лідерів німецької першості не подарував результативного футболу, але повернув надію на чемпіонські перегони, яка поступово вмирала під враженням від форми Баварії та проблем Лейпцига. 0:3, 0:2, 0:1, 0:0 – прогрес "биків" на Альянц-Арені очевидний. Мюнхенці не провалилися, їх грамотно стримали. Нічия – логічний підсумок. Матч пройшов за сценарієм Юліана Нагельсманна: працював і низький блок на старті, і високий пресинг потім, і контратаки по перерві. От з такою якістю гри Лейпциг здатен нав'язати боротьбу на дистанції, ще б Вернер налагодив приціл. РБ першим в сезоні не пропустив від Баварії та зберіг лише одне очко відставання в турнірці.

Баварія – РБ Лейпциг: Нагельсманн зберіг інтригу, збитий приціл Вернера, найбажаніший бек Європи "з'їв" атаку Мюнхена

4. Анчелотті завів Евертон, краще їде тільки Ліверпуль. "Іриски" здолали Крістал Пелас, хоча деякий час мусили грати вдесятьох: Волкот травмувався, а Сідібе з кумедної причини не міг його замінити. Ефект Карлетто вражає – з моменту його призначення Евертон набрав у чемпіонаті найбільше очок (17). Звичайно, за винятком Ліверпуля. Саме "скаузери" допомогли сусідам вийти з кризи – після розгрому в дербі керівництво Евертона протверезіло та звільнило Марку Сілву. Тоді команда йшла в зоні вильоту, а тепер за 5 пунктів від топ-4. Рішарлісон і Калверт-Льюїн чудово розкрилися в парі форвардів, у суботу кожен відзначився голом. Попереду іспити чотирма грандами поспіль.

5. Маліновський красиво подарував Аталанті свято, наступна ціль – Фонсека. Рома програла нічийний матч Болоньї. Хоча б нічийний, адже в січні римляни віддавали суперникам переможні поєдинки. Втім, зрушення не в позитивну сторону – цього разу розчарувала як оборона, так і атака. У "вовків" один виграш за 6 турів і 3 очки відставання від зони ЛЧ. Там завдяки Маліновському закріпилася Аталанта – українець гарматним пострілом прибив Фіорентину і за пів години став найкращим гравцем зустрічі. Руслан повернув бергамаскам статус фаворита в боротьбі за четверту сходинку Серії А і зробив заявку на повернення в основу. Через тиждень у нього очна зустріч з Паулу Фонсекою.

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6. Дортмунд сам себе закопує, Санчо не може перекривати фейли в обороні. 32 пропущені за 21 матч – Борусія має найдірявіший захист в топ-10 Бундесліги. Фіаско на Бай-Арені вкотре вказало на головні проблеми "джмелів": вразливість до контратак і стандартів, позиційні помилки в опорній зоні, регрес центрбеків. Компенсувати це все магією атаки вдається не завжди. Джейдон Санчо доклав максимальних зусиль, залетів навіть шедевр від Емре Джана, а от Ерлінг Холанд вперше в сезоні за повний матч не відзначився. Байєр у відкритому футболі виявився потужнішим – "аптекарі" на чолі з Кевіном Фолландом забили 4 м'ячі. Петер Бос доводить дієздатність свого стилю, який забракували в Дортмунді. Тоді як Люсьєн Фавр збирає критику від преси та вболівальників.

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7. Сетьєн впорався з колишньою командою і не відпустив Реал. Впорався, щоправда, не стільки тренер Барселони, як Лео Мессі. Три гольові передачі на ворота Бетіса – капітан знову зробив гру, в якій суперник дав "блаугранас" гідний бій. Однак центральною фігурою на Беніто Вільямарін був суддя: він спровокував гнів господарів через скандальне вилучення Фекіра, а після фінального свистка палало вже у каталонської публіки, в якої відібрали пенальті. Барса перемогла, але Реал не дозволив наблизитися – розгром Осасуни та +3 на чолі Прімери. Матч "вершкових" можна коротко резюмувати чотирма словами: відмінний Модріч (7 передач під удар, створив два голи), провальний Бейл. Ну і згадуємо про Рамоса – забив 90 м'яч за Реал.

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8. ПСЖ погрався з Ліоном – Ді Марія приміряв роль Неймара. Парижани за тайм гри в одні ворота, здавалося, вирішили долю зустрічі, однак по перерві створили собі труднощі та подарували супернику надію на порятунок. Окраса матчу – епічний автогол Маркаля, коли "ткачі" з другої спроби загнали м'яч у свою сітку. Неймар може спокійно відходити від дня народження в лазареті, про результат подбали. За відсутності зірки №1, головну роль у ПСЖ зіграв найкращий виконавець другого плану. Анхель Ді Марія самотужки придумав перший гол, асистував Кавані та загалом вів гру французьких чемпіонів. У Томаса Тухеля на вершині Ліги 1 гандикап у 18 очок.

And some people are genuinely shocked when PSG consistently fail in the Champions League... #FarmersLeague pic.twitter.com/75j1PoeisR — Couch Nish (@CouchNish) February 9, 2020

9. Хетафе – бомба. Пепе Бордалас затягнув команду на третю сходинку Ла Ліги. "Новий Атлетіко" на місці Атлетіко. Максимальна прямота атак, класний високий пресинг, ефективні стандарти – ключові аспекти успіху Хетафе. Так званий "антифутбол" у найкращому сенсі цього слова. Хетафе найменше в Європі дозволяє бити по своїх воротах, а біля чужих розриває 68-річний дует форвардів Моліна-Мата. Останні 4 матчів підопічні Бордаласа виграли з загальним рахунком 9:0. Валенсія минулого сезону не пустила Хетафе в Лігу чемпіонів, а цього вікенду приїхала в гості та отримала розгром. "Кажанів" зжерли без остраху заразитися жодним вірусом – 10:0 за ударами в площину.

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