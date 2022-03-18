Напередодні "блаугранас" здолали Галатасарай (2:1) в 1/8 фіналу Ліги Європи й пройшли в наступний етап. Є й сумні новини: Жерар Піке та Сержиньйо Дест не змогли дограти зустріч через біль.

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Про їхній стан розповів Хаві на післяматчевій прес-конференції. "У Деста був дискомфорт у підколінному сухожиллі, сподіваюсь, це не серйозно. Піке ми теж замінили через неприємні відчуття. Він мучиться вже місяць, ми не думали про неділю", – цитує наставника Marca.

Сержиньйо покинув поле на 56 хвилині, Жерар відіграв на 25 хвилин більше. Участь обох оборонців у матчі з Реалом в 29-му турі Прімери поки залишається під питанням.

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