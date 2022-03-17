Ліга Європи-2021/22, 1/8 фіналу

Монако – Брага – 1:1 (перший матч 0:2)

Голи: Дісасі, 90+1 – Руїс, 20

Црвена Звезда – Рейнджерс – 2:1 (перший матч 0:3)

Голи: Іванич, 10, Бен, 90+3 – Кент, 56

Галатасарай – Барселона – 1:2 (перший матч 0:0)

Голи: Маркао, 28 – Педрі, 37, Обамеянг, 50

Брага вдома переграла Монако із рахунком 2:0, що дало їй неабияку перевагу у матчі-відповіді на виїзді. Португальці взяли гру під свій контроль і вже на 20-й хвилині вийшли вперед. Руїс пробив здалеку не надто потужно, але голкіпер монегасків Нюбель обрав неправильну позицію і пропустив. Наприкінці Монако забило, але Брага все ж залишила візаві за бортом єврокубків і покрокувала у чвертьфінал.

Déjà vu? @AbelRuizOrtega encheu-se de fé, rematou de longe e voltou a inaugurar o marcador contra o AS Monaco.#UEL pic.twitter.com/SHOidqNqot — SC Braga (@SCBragaOficial) March 17, 2022

Результат першого поєдинку між Рейнджерс та Црвеною Звездою (3:0) де-факто перетворював матч-відповідь на формальність. Серби не поспішали складати зброю і навпаки швидко відрили рахунок у зустрічі зусиллями Іванича. По перерві шотландці зрівняли ситуацію на табло ударом Кента, але Црвена Звезда забила переможний гол, хоч і припинила свій єврокубковий шлях.

Головне протистояння дня було у Стамбулі. Змагались Галатасарай та Барселона, перший поєдинок яких завершилось безгольовою мировою зі зливою моментів. Почалось протистояння з традиційної фотосесії із закликом до миру у нашій волелюбній Україні.

А опісля був чудовий футбол. Турки спробували контролювати м'яч і це в підсумку переросло у гол. Маркао чудово зіграв на випередження в штрафному після подачі Чічалдау з кутового і пробив чітко в кут. Під час святкування гола капітан Галатасарая навіть зламав кутовий прапорець, за що ще й отримав жовту.

Барса одразу перехопила ініціативу. Одна із затяжних атака ще в першому таймі завершилась "прогулянкою" Педрі по штрафному суперника й потужним ударом по воротах. Старт другої 45-хвилинки, як і завершення першої, був за каталонцями. На 50 хвилині голкіпер Ігнасіо Пенья, який орендований у Барселони, парирував два удари поспіль протягом кількох секунд, але проти пострілу Обамеянга вже був безсилим.

Стамбульці були заведені. Це відчували і трибуни, які в один момент почали кидати пляшки у гравців "блаугранас". Невелика штовханина відбулась і на полі, після чого Барса все ж на класі довела матч до перемоги.

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