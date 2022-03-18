Накануне "блаугранас" одолели Галатасарай (2:1) в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий этап. Есть и печальные новости: Жерар Пике и Сержиньо Дест травмировались.

Галатасарай – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча

Об их состоянии рассказал Хави на послематчевой пресс-конференции. "У Деста был дискомфорт в подколенном сухожилии, надеюсь, это не серьезно. Пике мы тоже заменили из-за неприятных ощущений. Он мучается уже месяц, мы не думали о воскресенье", – цитирует наставника Marca .

Сержиньо покинул поле на 56 минуте, Жерар отыграл на 25 минут больше. Участие в матче с Реалом в 29-м туре Примеры пока остается под вопросом.