Галатасарай – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу
17 березня 23:00 - Читать на русском
Барселона оформила камбек у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи з Галатасараєм. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Педрі 37’
37’ Педрі
У першому матчі команди обмінювались моментами, але розійшлись безгольовим миром. Сьогодні ж турки забили зусиллями Маркао вже на екваторі тайму. Та іспанці не планували здаватись.
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Педрі легко розібрався у штрафному й зрівняв рахунок, а Обамеянг по перерві пробив кіпера візаві. Перемога дозволила Барселоні пройти у чвертьфінал Ліги Європи, суперник стане відомий завтра, 18 березня.
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