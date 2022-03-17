Барселона оформила камбек у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи з Галатасараєм. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

У першому матчі команди обмінювались моментами, але розійшлись безгольовим миром. Сьогодні ж турки забили зусиллями Маркао вже на екваторі тайму. Та іспанці не планували здаватись.

Ліга Європи: Барселона оформила камбек проти заведеного Галатасарая, нічия Браги та Монако, поразка і прохід Рейнджерс

Педрі легко розібрався у штрафному й зрівняв рахунок, а Обамеянг по перерві пробив кіпера візаві. Перемога дозволила Барселоні пройти у чвертьфінал Ліги Європи, суперник стане відомий завтра, 18 березня.