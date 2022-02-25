"Он волнуется. Как бы вы себя чувствовали, когда в стране, где вы родились и где живут ваша семья и друзья, убивают невинных людей? Как бы вы себя чувствовали?

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У него есть наша поддержка. Это нормально. Олекс – невероятно сильный парень.

Это непросто, но сегодня и вчера на тренировках он был великолепен. Он готов играть, если придётся", – заявил Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем против Эвертона в АПЛ.

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