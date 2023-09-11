"Марсьяль грає за манкуніанців вже 8 років і навіть 100 голів не забив. Це вражає. Він центральний нападник Манчестер Юнайтед, грав із приголомшливими партнерами. А його найкращий результат у чемпіонаті – 17 голів.

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Він мав достатньо часу та можливостей для того, щоб показати клубу, наскільки він хороший. На жаль, йому це не вдалося", – цитує легенду Football Talk.

Нагадаємо, що Енді Коул виступав за Манчестер Юнайтед з 1995 по 2001 роки. В його активі 121 гол в 275 матчах за "червоних дияволів".

До слова, Антоні Марсьяль перейшов до манкуніанців у 2015 році. Він зіграв понад 300 зустрічей за клуб. В активі француза 88 голів.

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