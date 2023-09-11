"Марсьяль играет за манкунианцев уже 8 лет и даже 100 голов не забил. Это впечатляет. Он центральный нападающий Манчестер Юнайтед, играл с потрясающими партнерами. А его лучший результат в чемпионате – 17 голов.

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У него было достаточно времени и возможностей для того, чтобы показать клубу, насколько он хорош. К сожалению, ему это не удалось", – цитирует легенду Football Talk.

Напомним, что Энди Коул выступал за Манчестер Юнайтед с 1995 по 2001 год. В его активе 121 гол в 275 матчах за "красных дьяволов".

К слову, Антони Марсьяль перешел к манкунианцам в 2015 году. Он сыграл более 300 встреч за клуб. В активе француза 88 голов.

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