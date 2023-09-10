Манчестер Юнайтед нарешті відреагував на звинувачення проти Антоні. Колишня дівчина футболіста та ще дві жінки заявили про випадки насилля. За справу взялися правоохоронці.

Ще дві жінки висунули звинувачення проти Антоні – у справі зірки Ман Юнайтед фігурує колишня дружина екс-форварда Динамо

Англійський клуб на офіційному сайті повідомив, що Антоні не повернеться до тренувань з командою, щоб розібратися зі звинуваченнями. МЮ засудив насилля, але від різкіших рішень щодо бразильця утримався.

Сам вінгер заявив, що домовився з клубом про "відпустку" на час розгляду справи, а також готовий співпрацювати з поліцією, щоб очистити своє ім'я. Футболіст продовжить отримувати зарплату.

Антоні перейшов у Манчестер Юнайтед з Аякса рік тому за 95 мільйонів євро. Він є гравцем збірної Бразилії, однак з національної команди його також виключили.