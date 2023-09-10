Манчестер Юнайтед відсторонив скандального Антоні після чисельних звинувачень у насиллі
Бразильський вінгер МЮ Антоні залишився без футболу на період розслідування.
Манчестер Юнайтед нарешті відреагував на звинувачення проти Антоні. Колишня дівчина футболіста та ще дві жінки заявили про випадки насилля. За справу взялися правоохоронці.
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Англійський клуб на офіційному сайті повідомив, що Антоні не повернеться до тренувань з командою, щоб розібратися зі звинуваченнями. МЮ засудив насилля, але від різкіших рішень щодо бразильця утримався.
Сам вінгер заявив, що домовився з клубом про "відпустку" на час розгляду справи, а також готовий співпрацювати з поліцією, щоб очистити своє ім'я. Футболіст продовжить отримувати зарплату.
Антоні перейшов у Манчестер Юнайтед з Аякса рік тому за 95 мільйонів євро. Він є гравцем збірної Бразилії, однак з національної команди його також виключили.