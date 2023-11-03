"За моїми даними, завтра чи післязавтра Ігор Суркіс презентує команді новий тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським.

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Спробую пояснити ситуацію. Я чув із надійних джерел лише одне прізвище. Це іспанський екс-тренер Твенте Гонсало Гарсія. Він фігурував у той момент, коли Кучер пішов з СК Дніпро-1. Але вибір буде зроблено на користь Шовковського.

Суркіс не має реальної кандидатури, з якою можна було б підписати довгостроковий контракт. СаШо має позитивний бекгрануд весняної частини чемпіонату. І мій прогноз у тому, що якщо з точки зору результату він добре проведе матчі першого кола, то це буде вагомим фундаментом для того, щоб Суркіс розглядав його фігуру як номер один на зимові збори. Але зараз президент займатиметься шорт-листом потенційного головного тренера", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після поразки Динамо від Шахтаря (0:1) Луческу подав у відставку і оголосив про завершення тренерської кар'єри.

До слова, Гонсало Гарсія нині безробітний – останнім його клубом була хорватська Істра, яку він покинув у червні цього року. Від роботи в СК Дніпро-1 іспанець відмовився через війну в Україні.

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