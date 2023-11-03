"По моим данным, завтра или послезавтра Игорь Суркис презентует команде новый тренерский штаб во главе с Александром Шовковским.

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Попробую объяснить ситуацию. Я слышал из надежных источников только одну фамилию. Это испанский экс-тренер Твенте Гонсало Гарсия. Он фигурировал в тот момент, когда Кучер ушел из СК Днепр-1. Но выбор будет сделан в пользу Шовковского.

Суркис не имеет реальной кандидатуры, с которой можно было бы подписать долгосрочный контракт. Саша имеет положительный бэкгрануд весенней части чемпионата. И мой прогноз в том, что если с точки зрения результата он хорошо проведет матчи первого круга, то это будет весомым фундаментом для того, чтобы Суркис рассматривал его фигуру как номер один на зимние сборы. Но сейчас президент будет заниматься шорт-листом потенциального главного тренера", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после поражения Динамо от Шахтера (0:1) Луческу подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры.

К слову, Гонсало Гарсия ныне безработный – последним его клубом была хорватская Истра, которую он покинул в июне этого года. От работы в СК Днепр-1 испанец отказался из-за войны в Украине.

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