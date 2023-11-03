Динамо підходило до чергового Класичного в критичній ситуації, маючи за плечима 3-матчеву безвиграшну серію з двома поразками. Кияни відстали від першої позиції УПЛ на 10 очок, а від донеччан – на п'ять. Відіграти цей розрив буде важко навіть при трьох поєдинках у запасі (тим паче, що у "гірників" у запасі два), тож ще одна поразка була неприпустимою.

Несподіванки у складі грандів

Підійти до дербі в найкращому складі "біло-синім" не вдалося. Ванат тиждень тому отримав дискваліфікацію за симуляцію, а про травму Ярмоленка не дають забути жахливі результати Динамо. На Шахтар же не вийшов ще й Буяльський – він не потрапив навіть до заявки. Таким чином, Мірча Луческу втратив трьох із чотирьох своїх найкращих футболістів атаки, однак в основу повернувся Шапаренко.

Крім того, у запасі опинився Супряга, який міг провести перший за два роки офіційний матч за киян. Шахтар же несподівано залишився без Бондаренка. Артема у центрі поля замінив Криськів, що відкрило лівий фланг для Невертона. До речі, цей матч був дебютним Маріно Пушіча – нового тренера "гірників" – у чемпіонаті України.

Провальний перший тайм Шахтаря

Від донеччан очікували тотальної домінації над знекровленим Динамо, однак перший тайм залишив жахливі враження. Донеччани провели всього чотири удари по воротах, з яких тільки один пройшов у площину – це був постріл зі стандарту в руки Бущану. Жодного разу команда не пробила з меж штрафного, та і перспективних входжень у периметр майже не виникало. Виключенням став епізод на 36-й хвилині, коли вривався Невертон, однак він запоров епізод пасом в нікуди.

Проблему становив компактний середній блок Динамо. Кияни більшу частину тайму тримались у схемі 4-2-3-1, не йдучи у серйозний тиск на захисників Шахтаря – зате перекриваючи варіанти для просування через центр. "Гірники" розбивали цей пресинг, однак робили це довго.

Доводилося чекати на низькі опускання Судакова, з яким теж грали щільно. Георгій занадто швидко розкидував паси під тиском, однак навіть це не допомагало – через дві-три передачі донеччан все одно розвертали назад. Загалом, на стадії розвитку атаки Шахтарю бракувало ширини й глибини; було занадто мало передач на відкриті фланги, за спину забігали рідко, тож вся ця робота була неефективною.

Успіх міг принести пресинг "гірників". Під тиском "біло-сині" шарашили м'яч в аути або лупили його кудись уперед, однак і тут агресії не вистачало. Опускань Шапаренка було достатньо, щоб нівелювати загрозу. Саме тому Шахтар і вияився настільки беззубим в атаці – втім, проблеми на цьому не завершувались.

Динамо до перерви реалізовувало свої сильні якості. Жахлива оборона Шахтаря в цьому допомагала

В перші 30 хвилин моментів не виникало. Кияни були сконцентровані на руйнуванні гри суперника з м'ячем і зрідка пробивали з дистанції – одного разу влучили навіть у площину (Різник спокійно спіймав сферу). Втім, в останній третині першого тайму команда почала працювати агресивніше.

По-перше, "біло-сині" почали чинити тиск на задню лінію. Це була пряма установка Мірчі Луческу (той кричав передній ланці "Іді, іді, іді!"). не можна сказати, що це приносило дивіденди (радше навпаки), однак зміна в характері дій була показовою.

По-друге, Динамо значно ефективніше працювало на флангах. Були цікаві розіграші, зміщення вінгерів у центр, гра в ширину та передачі п'ятками в глибину – причому виділявся не тільки молодший і профільний Волошин, а й досвідчений універсал Караваєв.

Що найбільш важливо, кияни постійно вигравали підбирання, та і в цілому боротьба залишалася за господарями. Господарі грали жорстко, що вилилось у травму Азарова на 34-й хвилині. Та і Криськів був близьким до заміни після одного зі стиків.

Ключовою ж проблемою Шахтаря стала власна оборона. Вона почувалася невпевнено навіть до 30-ї хвилини, пропустивши кілька вривань, однак в останній третині першого тайму почався справжній жах. Показовим став момент на 32-й хвилині, коли два центрбеки залишили Караваєва за спиною, дозволивши йому відкритись на 11-метровій позначці – Шапаренко віддав шикарне закидання, однак Олександр пробив невдало.

На 45-й же хвилині Бондар просто викотив м'яч в ноги Шапаренку. Микола пробив метрів з 22-х, але м'яч пройшов повз ближню дев'ятку. Крім цих епізодів, варто згадати удар Беніто з меж штрафного під ближню стійку на 29-й хвилині та постріл Караваєва правого кута штрафного – у першому випадку врятував Різник, а в другому сфера пролетіла поруч з каркасом.

І це були тільки ударні атаки. В останній 15-хвилинці першого тайму вистачало перспективних епізодів без завершення. Словом, Динамо виглядало гостріше, а стартовий план Мірчі Луческу працював.

Шахтар додав на старті другого тайму. Спрацювали вимушені заміни

Кадрових перестановок у роздягальні тренери не провели, однак деякі зміни у грі на старті другого тайму впадали у вічі. Шахтар вийшов з роздягальні зарядженим – гості додали в агресії й динаміці, швидко всадивши Дячука й Шапаренка на жовті картки. З'явились забігання вінгерів за спини й неочевидні зміни позицій.

Ведмежу послугу киянам зробила травма Азарова на 34-й хвилині, яка призвела до появи Ракицького й витіснила Матвієнка на лівий фланг. В першому таймі вони не виділялись, однак на старті другого одразу став помітним прогрес у пасовій роботі. Ярослав роздавав класні діагоналі й передачі на останню третину, а Микола своєчасно відкривався у напівфланзі й створював 2-в-1 проти Тимчика.

Зрештою, цей футбол вилився у гол на 53-й хвилині. Матвієнко зайшов у опорну зону, прийняв пас і різко перевів на лівий фланг. Невертон же скористався недостатньо щільною грою киян – опинившись у оточенні трьох суперників, він спокійно віддав розрізний пас у штрафний. Зубков же забіг у гігантську між двома центрбеками, легко перегравши Бущана. 0:1!

Гол зламав Класичне, однак кияни могли врятуватись

Тепер Динамо необхідно було відігруватись. Шахтар такого завдання не мав, тож міг спокійно оборонятись через стерильні перекати. Як наслідок, більша частина другого тайму виявилась відверто колгоспною – одні не могли, а інші не хотіли. На 75-й хвилині Маріно Пушіч навіть почав проводити оборонні заміни, знявши з пробігу вінгерів заради опорника Назарини й крайнього захисника Гочолейшвілі.

До 79-ї хвилини моментів взагалі не виникало, а потім Сікан міг закривати гру. Данило підтримав контратаку, прийняв передачу в штрафний, розхитав Дячука й пробив у ближній – Бущан парирував! Лишень після цього гра дещо розігналася.

Динамо вже не було чого втрачати. Команда пішла вперед. Мірча Луческу кинув у бій Супрягу, Царенка й Пономаренка. Щоправда, одна із замін була вимушеною, адже чергової травми зазнав Шапаренко (смикнув задню поверхню стенга). Тим не менш, перестановки ледь не принесли успіх.

На 89-й хвилині Назарина допустив помилку на власній половині, подарувавши м'яч Царенку, а той покотив на правий край штрафного – звідти стріляв Караваєв, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Цей момент, на жаль, став останнім у Класичному. Шахтар святкує мінімальну перемогу – дебютну для Маріно Пушіча в УПЛ.

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