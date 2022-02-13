"Він би стікав кров'ю", – ветеран Вільяреала пояснив брутальний фол проти Вінісіуса
11:22 - Читать на русском
Захисник Вільяреала Рауль Альбіоль прокоментував зіткнення з нападником Реала Жуніором Вінісіусом.
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"Я не бачив, як він наблизився, і якби я вдарив його, то він би стікав кров'ю. Вінісіус зіткнувся з моїм плечем. Якби я вдарив його ліктем, йому точно довелося б покинути поле", — цитує Альбіоля Movistar.
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За це зіткнення 36-річний захисник отримав жовтку картку. У підсумку Вільяреал втримав нічию проти мадридського гранда.
Нагадаємо, у 2019-му "жовта субмарина" заплатила Наполі за Альбіоля 4 млн євро. У нинішньому сезоні Рауль провів 27 матчів.
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