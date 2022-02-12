Вільяреал приймав Реал в рамках центрального матчу 24-го туру Прімери. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Попри гучну вивіску, поєдинок важко назвати видовищним. Прогнозовано, Реал володів певною перевагою протягом усього матчу, але конвертувати її в результат підопічним Карло Анчелотті не вдалось.

ПСЖ – Реал: Бензема точно вирушить у Париж на матч Ліги чемпіонів

За рівної гри у першій половині зустрічі, суперники створили обмаль моментів. Після перерви гості повністю заволоділи ініціативою. Відчувалась нестача Каріма Бензема, а Гарет Бейл відверто змарнував свої лічені епізоди. Наприкінці зустрічі Лука Йовіч мав шанс вирвати перемогу, але поцілив у перекладину. У підсумку, фінальний свисток зафіксував логічні нулі на табло.

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Реал залишається лідером турнірної таблиці, відірвавшись від Севільї на 4 очки. Нагадаємо, вже у вівторок, 15 лютого мадридці у Парижі змагатимуться з ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

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