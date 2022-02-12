"Я задоволений другим таймом, який ми провели дуже добре, на відміну від першого. Коли бачиш хороший футбол, коли команда в порядку, то ти швидше задоволений, ніж засмучений. Ми мали багато моментів у другому таймі, треба продовжувати.

Реал не зміг здолати Вільяреал – млява репетиція перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ

Нам трохи не пощастило, бо ми двічі влучили у перекладину. Також воротар суперників зробив кілька хороших сейвів. Ми могли перемогти.

4 очки відриву від Севільї? Завжди важко, коли не виграєш. Ла Ліга – як і раніше, складний турнір для всіх", – цитує Анчелотті AS.

Попри поразку, Реал продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ла Ліги з 4-очковим відривом. Вже 15 лютого мадридці зустрінуться з ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

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